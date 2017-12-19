Женская и мужская сборные России сыграют отборочные матчи в Перми

Женская и мужская сборные России проведут свои следующие отборочные матчи чемпионата Европы-2019 и Кубка мира-2019 в Перми, инфоормирует официальный сайт РФБ.

Российские баскетболистки, стартовавшие в отборе к Евробаскету с двух побед, сыграют в Перми со сборной Албании 14 февраля. Мужская команда примет сборную Боснии и Герцеговины 25 февраля. Оба матча пройдут на паркете дворца спорта "Молот".

Напомним, на старте отбора Кубка мира мужская команда России проиграла боснийцам и обыграла Бельгию.