11:34 | Баскетбол — Чемпионат мира

Женская и мужская сборные России сыграют отборочные матчи в Перми


Женская и мужская сборные России проведут свои следующие отборочные матчи чемпионата Европы-2019 и Кубка мира-2019 в Перми, инфоормирует официальный сайт РФБ.

Российские баскетболистки, стартовавшие в отборе к Евробаскету с двух побед, сыграют в Перми со сборной Албании 14 февраля. Мужская команда примет сборную Боснии и Герцеговины 25 февраля. Оба матча пройдут на паркете дворца спорта "Молот".

Напомним, на старте отбора Кубка мира мужская команда России проиграла боснийцам и обыграла Бельгию.

Дополнительная информация

https://russiabasket.ru/news/33603/v-fevrale-zhenskaya-i-muzhskaya-sbornye-rossii-sygrayut-v-permi

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