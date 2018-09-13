Виталий Фридзон: "Сборная России может обыграть любого соперника"

Капитан сборной России Виталий Фридзон перед матчем со сборной Чехии в квалификации чемпионата мира отметил, что верит в возможности своей команды.

– Легко не будет, но у нас есть хорошие шансы выполнить поставленную задачу и выйти на чемпионат мира, – цитирует баскетболиста "Известия". – Мы можем обыграть любого соперника, что и доказали в первом квалификационном раунде. Да, мы дважды уступили французам, но в обоих матчах были близки к победе. Надеюсь, все будет хорошо.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.