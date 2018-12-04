Виталий Фридзон: "Подбадривал Боломбоя как капитан"

Капитан сборной России Виталий Фридзон подвел итоги победного матча отборочного турнира Кубка мира-2019 против Чехии и рассказал, как вливался в команду дебютант Джоэл Боломбой.

- Эмоции хорошие, рад что выиграли, что были единым целым, даже когда что-то не получалось, - сказал Фридзон. - Да, мы в начале не забивали свои мячи, но продолжали верить в себя. Защищались, не давали сопернику свободно дышать. Думаю, эта победа придаст нам уверенности в дальнейшем. Мы были одной командой, сборной России. Спасибо болельщикам, которые подбадривали нас, гнали вперед. Идем дальше, у нас впереди еще одно очень важное окно в феврале. Важное для нас и для всей России.

- Видно было, что Джоэл Боломбой поначалу немного нервничал. Какие у вас ощущения от его дебюта?

- Конечно, нервничал - мы же в сборной обычно говорим только по-русски. Все смеются над чем-нибудь, а он не понимает. Но Джоэл хороший, адекватный человек. Я как капитан и опытный игрок, пытался его подбодрить. Мы вместе с ним выходили на площадку. Конечно, он нам сегодня помог - бежал, забивал, защищался. Здорово сыграл, надеюсь, он еще окрепнет, окончательно адаптируется, привыкнет к российскому баскетболу и партнерам. Это хорошее приобретение. (Антон Бабошин)