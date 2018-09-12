Виталий Фридзон: "Хочу завершить карьеру в сборной на красивой ноте"

Капитан сборной России​ Виталий Фридзон признался, что хочет завершить карьеру на красивой ноте. Атакующий защитник с 2005 года выступает за национальную команду.

– Вы наверняка читали, что центровой ЦСКА Джоэль Боломбой находится в процессе получения российского гражданства и выразил желание играть за сборную. Как относитесь к этому?

– Положительно, - цитируют "Известия" Фридзона. - Только порадуюсь, если он приедет в сборную. С пятыми номерами у нас проблема. Как я уже говорил, Мозгов играет в NBA и не участвует в "окнах" ФИБА. А Джоэль – это реальное усиление. Он обладает отличными физически данными, подвижный, с броском. Такого человека нам не хватает. Теперь важно понять, как быстро он перестроится с американского на европейский баскетбол. К тому же ему всего 24 года – молодая кровь нужна сборной. Ведь ветераны постепенно будут уходить.

– Кого вы имеете в виду?

– В первую очередь себя. Хочу завершить карьеру в сборной на красивой ноте – здорово выступить на чемпионате мира и отобраться на Олимпиаду-2020. Это мой последний четырехлетний цикл в национальной команде. Не вижу смысла оставаться дольше – надо давать дорогу молодым.