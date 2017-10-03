В Казани считают, что арена "Ак Барса" могла бы принять матчи Кубка мира по баскетболу

Генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров считает, что ледовый дворец спорта "Татнефть Арена" может принять матчи Кубка мира по баскетболу-2023. На проведение турнира, помимо России, претендуют заявки Турции, совместные заявки Японии, Индонезии, Филиппин и Уругвая с Аргентиной.

Отметим, что со 2 по 5 октября комиссия ФИБА посещает российские города с оценочным визитом. Страна-организатор Кубка мира-2023 определится 9 декабря на собрании центрального совета международной организации.

- Комиссия ФИБА посмотрела "Татнефть Арену" и "Баскет Холл", - приводит "Р-Спорт" слова Кадырова. - Проблем с тем, чтобы постелить баскетбольный паркет в хоккейной арене, не будет. Там могли бы пройти тренировки или матчи предварительного раунда. Опыт проведения таких больших турниров у нас есть. Например, во время Универсиады-2013 на ледовых площадках у нас проходили игры по баскетболу.

Мы шутили по поводу проведения игр на "Казань Арене", но это все-таки футбольный стадион, и надеемся, что он таким останется.