Тренер сборной Бельгии: "Игроки России - это высший уровень"

Главный тренер сборной Бельгии Эдди Кастиилс после поражения в матче отборочного турнира Кубка мира против России (77:69) отметил, что он гордится своими игроками. По его словам, его команда проделала потрясающую работу.

- Я горжусь ребятами, их боевым духом, их желанием, - цитирует пресс-служба ФИБА Кастиилса. - У нас было очень хорошее начало игры, но не смогли продолжить в том же духе. Но это лишь вопрос времени и опыта. Мы должны гордиться тем, что играли против таких парней, как Карасев, Хвостов, Фридзон. Высший уровень. Мы проделали потрясающую работа, но мы также понимаем, что мы не смогли победить.