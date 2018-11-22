Швед пропустит матч с Финляндией

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед не сможет помочь сборной России в матче отборочного турнира к Кубку мира-2019 против Финляндии. Игра состоится 30 ноября в Эспоо. В этот же день "Химки" сыграют в Евролиге с "Панатинаикосом".

- Скорее всего, я буду играть за клуб, но 3 декабря, вероятно, сыграю за сборную, - цитирует ТАСС Шведа. - Говорю "скорее всего", если не будет никаких травм. Я, конечно, хочу играть за свою страну и в начале декабря выступлю за сборную.