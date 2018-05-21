Швед и Мозгов вызваны в сборную России для подготовки к отборочным матчам Кубка мира-2019

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед и центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов вызваны в сборную России для подготовки к отборочным матчам Кубка мира-2019, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола. 29 июня национальная команда сыграет с Бельгией в Антверпене и 2 июля с Францией в Краснодаре.

На сбор, стартующий в Новогорске 19 июня, вызваны:

Защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА), Иван Ухов ("Парма"), Алексей Швед ("Химки");

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит");

Центровые: Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко ("Автодор"), Тимофей Мозгов ("Бруклин", НБА).

Еще четверо игроков включены в резервный список: защитник Вячеслав Зайцев ("Химки"), форварды Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Евгений Валиев ("Зенит") и Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

После четырех туров отборочного турнира сборная России с 2 победами и 2 поражениями занимает второе место в группе Е.