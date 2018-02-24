Сергей Базаревич: "За настрой и отношение в матче с Францией Россия заслуживает только похвалы"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 со сборной Франции (74:75 ОТ) отметил, что команда хорошо оборонялась. По его словам, игроки вышли на площадку с хорошей самоотдачей.



- Какую оценку можно поставить команде за игру в защите? Думаю, пять с минусом поставить можно - цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. - Весь матч хорошо оборонялись, в целом выполнили установку на игру. Немного не хватило опыта, хитрости против Диао. Человек с колоссальным опытом. Это и решило в овертайме. И то в конце он подсел, стал допускать потери.



Мы довольны тем, с какой самоотдачей игроки провели матч. Те, кто не был в обойме сборной, принесли большую пользу. Сейчас, конечно, обидно: все выглядит так, что мы упустили победу. Но мы играли на выезде, и, наверное, это все-таки сказалось. Наше нападение оставляло желать лучшего. Мы с трудом набирали очки, но компенсировали это хорошей защитой и не позволяли сопернику забивать. Конечно, сейчас обидно, что на последних секундах овертайма нам забили.



В принципе, я доволен тем, как команда выполнила последнее взаимодействие в атаке. Мы заставили французов разменяться, и у Карасёва была возможность вырвать победу. Надо пересматривать игру – возможно, где-то там был фол, особенно при получении мяча, который не позволил Сергею набрать эти два очка. За общий настрой и отношение игроков команда заслуживает только похвалы. Сейчас кажется, что можно было принять то или иное решение в том или ином эпизоде, но это игра. И, конечно, Борис Диао, в основное время не забивавший трехочковые вообще, в овертайме своим опытом решил исход игры.