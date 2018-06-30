Сергей Базаревич: "В сборной России нет четкого разделения на основу и запасных"

Главный тренер сборной России​ Сергей Базаревич после матча квалификации Кубка мира-2019 против Бельгии (84:66) отметил, что в первой половине встречи план на игру не работал, но после перерыва все изменилось. Также он добавил, что он не делит игроков на основных и запасных.

– Мы знали, что сборная Бельгии испытывает проблемы с травмами и кадровые трудности на определенных позициях, – цитирует пресс-служба РФБ Базаревич. – Поэтому планировали атаковать определенных игроков соперника и поддерживать интенсивность игры. В первой половине план не очень сработал, но после перерыва все получилось. Бельгийцы устали, и разница в итоге получилась большой. Все игроки сегодня вышли на игру собранными – даже запасные. Собственно, у нас и нет четкого разделения на основу и запасных: любой способен попасть в стартовую пятерку. Но даже те ребята, кто получил меньше игрового времени, вышли и сыграли с огнем. Это важно для нашей команды.