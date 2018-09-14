Сергей Базаревич: "В одной атаке не взяли три подбора, и это повлияло на исход"

Главный тренер сборной России​ Сергей Базаревич после поражения от Чехии (78:80) в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 отметил, что все по-прежнему в руках его команды.

– Грустно проигрывать такие матчи, – цитирует пресс-служба РФБ Базаревича. – Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и, по сути, мы не дали им убежать в контратаки. Но при этом пострадали из-за подбора. Знали, что с этим будут проблемы, потому что в нашем составе нет нескольких "больших". Но, как уже сказал Дима Кулагин, в одной атаке в концовке мы трижды не смогли взять подбор под своим щитом, и этот момент имел большое значение. У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это – выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе – не в пользу России, однако все по-прежнему в наших руках.