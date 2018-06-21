Сергей Базаревич: "В целом новость для Мозгова, считаю, позитивная"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии отборочных матчей Кубка мира-2019 с Бельгией и Францией поделился впечатлениями от первой тренировки команды, а также оценил обмен Тимофея Мозгова из "Бруклина" в "Шарлотт".

– Первая тренировка у нас всегда проходит в хорошем настроении, – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – Все приезжают, рады друг друга видеть. Сегодня было "вкатывающее" занятие, а завтра – две тренировки с более серьезными нагрузками.

– Сильно ли меняется специфика в летних "окнах" по сравнению с внутрисезонными?

– Очень. У нас есть определенное упражнение, которое выступает индикатором игровой формы. И сегодня оно не было выполнено как надо. В течение сезона баскетболисты если даже не в хорошей игровой форме, то, как минимум, в хорошей физической. А сейчас есть проблемы, потому что кто-то закончил клубный сезон недавно, кто-то месяц назад. Тимофей – вообще отдельная история. Вроде бы времени на подготовку сейчас чуть больше, но пока нет ясности насчет формы игроков.

– Отразится ли как-нибудь на сборной сегодняшняя новость об обмене Мозгова из "Бруклина" в "Шарлотт"?

– Не думаю, что на сборной это скажется. Все-таки одно дело – национальная команда, другое – клуб НБА. Но в целом новость для Тимофея, считаю, позитивная. Ситуацией в "Бруклине" он не был доволен. А новый клуб – это всегда новые надежды.