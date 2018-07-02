Сергей Базаревич: "Шансы хорошие пройти второй этап, но лучше было бы четыре победы, а не три"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Франции (78:84) в отборе чемпионата мира-2019 отметил, что команда сохранила хорошие шансы на выход в основную стадию турнира. Российская команда с тремя победами в шести матчах заняла второе место в группе и вышла во второй этап, где сыграет со сборными Чехии, Финляндии и Болгарии.

– По второму этапу скажу, что все будет зависеть от того, кто приедет в команду, – цитирует Базаревича "РИА Новости". – В этом плане все непредсказуемо, в сентябре могут возникнуть проблемы. Вот первый матч на первом этапе взять, если бы приехали лучшие, если бы не заболел Сергей Карасев, спокойно бы победили боснийцев и дальше работали. У нас не стоят 20 человек и не стучатся в двери сборной, вот наша сложность. Шансы хорошие пройти второй этап, но лучше было четыре победы иметь, а не три.