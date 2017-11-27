Сергей Базаревич: "Сборной России не хватало стабильности"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич посетовал на волнение в матче отборочного турнира Кубка мира против Бельгии (76:69). По его словам, именно это стало причиной неудачно игры россиян в стартовой четверти.

– После матча с Боснией и Герцеговиной, где нам не слишком повезло, мы неудачно начали и этот поединок, – цитирует пресс-служба ФИБА Базаревича. – Возможно, мы слишком нервничали. Первая четверть была не очень хорошей, но со второй мы контролировали игру. А в третьей забросили все самые важные броски.

Порой мы действовали великолепно, но нам не хватало стабильности. Но команда еще строится, и, надеюсь, мы можем опереться на сегодняшнюю игру в этом процессе.