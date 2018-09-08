Сергей Базаревич: "Сборная России – команда, которая борется и не сдается"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Польшей (88:68) в рамках Кубка Кондрашина и Белова подчеркнул, что защитник Алексей Швед – очень высокого класса, но ему нужно время, чтобы набрать форму.

– Алексей Швед провел совершенно другой матч по сравнению с игрой против Израиля (71:93). Это могло стать толчком для команды?

– Думаю, толчком стало понимание того, что мы ужасно сыграли в первом матче. Так плохо не играли давно. И понимание того, что болельщики повернулись к нам лицом потому, что мы – команда, которая борется и не сдается. А в игре с Израилем это как будто были не мы. Вот что стало главным толчком.

Что касается Леши, то, как я говорил, это игрок очень высокого класса, но ему нужно время, чтобы быть в форме. А мы тут, к сожалению, не все в лучшей форме. И это сложная задача – подойти к официальным играм в максимально возможных кондициях.

– Проблема четвертого "номера" по-прежнему стоит?

– Стоит. У нас остался один четвертый "номер", поэтому мы пытались найти возможности для того, чтобы смещать Курбанова и даже Карасева на эту же позицию. Местами это неплохо получалось в нападении.