Сергей Базаревич: "Провели игру в условиях, приближенных к боевым"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Латвии (79:71). По его словам, некоторые баскетболисты были не совсем в игровом ритме.

– Мы провели игру в условиях, приближенных к боевым. На площадке соперника, причем сильного, – цитирует Базаревича пресс-служба РФБ. – Сборная Латвии в этом "окне" не будет играть дома, к тому же в течение сезона в ней не было игроков НБА и Евролиги. Сейчас латыши сделали праздник для болельщиков. Понятно, что мы слишком уж легко начали, и соперники должны были вернуться. Трудно было продолжать наращивать преимущество в том же темпе. У нас были некоторые провалы, когда излишне много думали. Плюс некоторые баскетболисты были не совсем в игровом ритме. У Тимофея Мозгова возникли проблемы с фолами, Андрей Зубков долго искал место на площадке, потому что довольно давно не играл. И нашей задачей было дать им эту возможность. Поэтому я не прятал того же Тимофея, когда он нагрузился фолами. Пытался дать ему поиграть – не очень получилось, к сожалению. Но игровой режим команда почувствовала, и я доволен.

Мы немножко поддались на это. Судьи пару лишних свистков хозяевам дали, а латыши начали вторую половину очень жестко. И мы в какой-то момент не соответствовали этому уровню жесткости. В итоге это наладили, но начали чересчур суетиться в нападении. Шли в атаку с такой же энергией, как и в защите. И очень много потерь было. Отсюда и такая низкая результативность в третьей четверти. Теперь надо постараться избежать таких ошибок в официальных играх. Когда нашли баланс – все стало хорошо.