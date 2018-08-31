Сергей Базаревич: "Попытались тренироваться в игровом режиме, но получилось не очень"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич объяснил, что даст команде выступление на традиционном турнире Кондрашина и Белова в Петербурге, запланированном с 6 по 8 сентября.

– Каждое окно ставит перед нами, тренерами, свои задачи, – сказал Базаревич. – Во время сезона игроки были в форме, но в голове у них другие схемы, немного другой стиль игры в клубах. Нужно было их вывести на определенный уровень в плане тактики. Летом было вообще довольно странно – кто-то закончил сезон месяц назад, кто-то только что. Сейчас тоже непросто, потому что все после отпусков и растеряли игровые кондиции. Мы вчера попытались сразу начать тренироваться в игровом режиме, и получилось явно не очень. Поэтому турнир в Петербурге поможет нам набрать хоть какую-то форму.

Сборная России в четверг начала полноценную работу на сборе в Новогорске, до этого ряд игроков работал с тренерами национальной команды по индивидуальной программе. В середине сентября россиянам предстоят матчи европейского отбора Кубка мира-2019 против Чехии и Болгарии (Антон БАБОШИН)