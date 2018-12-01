Сергей Базаревич: "Кулагин в нужный момент взял игру на себя"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после отборочного матча чемпионата мира-2019 против Финляндии (77:75 ОТ) отметил, что защитник Дмитрий Кулагин проявил лидерские качества. Игрок "Локомотива" набрал 26 очков.

- Дима Кулагин отличный матч провел, в нужный момент взял на себя игру, забивал и был полезен в защите, - приводит "РИА Новости" слова Кулагина. - Кто-то должен был проявить себя лидером, взять на себя ответственность. Что касается Сергея Карасева, то где-то на него давление игры сказалось, наверное. Тот же Владимир Ивлев порой вместо завершения отдавал передачи. Индивидуально мы не всегда разбирались в ситуации.

Работать в этих "окнах" - еще та задачка, потому что ты до конца не знаешь, какие игроки придут. Местами ты другую команду чувствуешь лучше, чем свою. На игру с чехами должен добавиться Джоэл Боломбой из ЦСКА. По Андрею Зубкову из "Химок" есть какие-то проблемы, насколько понимаю.