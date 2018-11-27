Сергей Базаревич: "История со словами Шведа о Боломбое - это раздутая проблема"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич - о словах защитника Алексея Шведа по поводу возможного привлечения в национальную команд Джоэла Боломбоя. Специалист считает, что это раздутая проблема.

Сборная России 30 ноября в гостях проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Финляндии, 3 декабря в Химках россияне примут сборную Чехии. Швед пропустит матчи из-за травмы, Боломбой, как ожидается, примет участие во второй игре. Ранее Швед заявил, что не знает, является ли Боломбой усилением для сборной России.

- У каждого есть право на свое мнение, но история со словами Шведа – это раздутая проблема. Швед, как и вообще каждый игрок, должен понимать, что сильный партнер поможет ему выглядеть лучше. Боломбой является как раз таким игроком, который поможет ему выглядеть лучше, сделает команду сильнее, - цитируют тренера "РИА Новости". - Шведа будет не хватать, конечно, в предстоящих матчах. Когда такой игрок приходит, приходится менять роли в команде, но его будет не хватать. В игре с чехами надеемся на Боломбоя из ЦСКА и Андрея Зубкова из "Химок". По первому сопернику, финнам, скажу, что у них все могут попасть дальние броски. Они их бьют даже больше, чем средние, мы на это обращаем внимание

Швед - о натурализации Боломбоя: "Я вообще не в курсе, что это за усиление"