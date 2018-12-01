Сергей Базаревич: "Это не судьба - мы сами взяли победу"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич - о гостевой победе в овертайме над Финляндией (77:75 ОТ) в отборочном турнире чемпионата мира-2019.

- Это была очень важная и трудная игра, - цитирует тренера РФБ. - Было много суеты, много борьбы. Мы провели не лучший матч в защите, многие вещи не получались. Мы плохо атаковали из-за трехочковой дуги. Но продолжали бороться и верить. И, в конце концов, начали хорошо защищаться, что помогло нам в четвертой четверти.

Что касается дополнительного времени… Знаете, мы уже столько проигрывали: одно очко, два, овертайм во Франции… Так что сегодня уже должны были победить.

- Чувствовали, что судьба должна вернуть должок за те концовки?

- Это не судьба - мы сами взяли победу.