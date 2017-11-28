Семен Антонов: "В первые 10 минут получили пощечину от бельгийцев"

Форвард сборной России Семен Антонов победы над Бельгией (76:69) в матче отборочного турнира Кубка мира остался доволен результатом, несмотря на допущенные ошибки и неудачное начало встречи.

– В целом играли хорошо, за исключением первых 10 минут, когда пропустили такую пощечину от бельгийцев, – цитирует "Р-Спорт" Антонова. – В перерыве между первой и второй четвертью внесли нужные коррективы и к концу первой половины догнали соперника.

В третьей четверти продолжили делать то, о чем договаривались и что должны были делать с самого начала. Контролировали ход игры до самого конца, и затем, несмотря на несколько детских ошибок, довели дело до логического завершения.