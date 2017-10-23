Сборная России сыграет с Францией в Краснодаре из-за чемпионата мира-2018

РФБ определилась с местом проведения заключительного домашнего матча сборной России в первом отборочном раунде Кубка мира-2019, сообщают "Известия". Встреча против команды Франции, которая состоится 2 июля следующего года, пройдет в Краснодаре.

Отмечается, что такое решение принято из-за проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу. "Баскет-Холл" был выбран по той причине, что в Краснодаре не будут проводиться игры международного футбольного турнира.

Помимо французов соперниками сборной России в первом отборочном раунде станут команды Бельгии и Боснии и Герцеговины.

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