Сборная России проведет отборочный матч Кубка мира-2019 с Францией в Краснодаре

Российская федерация баскетбола (РФБ) определилась с местом проведения заключительного домашнего матча первого отборочного раунда Кубка мира – 2019. По информации "Известий", 2 июля 2018 года сборная России примет команду Франции в Краснодаре.



Президент "Локомотива" Андрей Ведищев отметил, что менеджмент краснодарского клуба готов помочь РФБ в проведении игры с Францией.



– Я действительно подтвердил Андрею Кириленко, что мы готовы принять этот матч, – отметил Ведищев. – У нас есть опыт проведения игр квалификации Евробаскета против Швеции, мы понимаем роль менеджмента "Локомотива" в этом событии и готовы помочь РФБ провести это соревнование на высоком уровне. Для болельщиков это будет праздник, любители баскетбола съедутся со всего юга России и обеспечат сборной колоссальную поддержку. Тем более матч с Францией всегда очень принципиальный.