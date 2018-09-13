Сборная России начала второй этап отбора на ЧМ-2019 с поражения от Чехии

Сборная России на выезде проиграла Чехии (78:80) в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019. Самым результативным игроком в составе победителей был защитник Яромир Богачик, на счету которого 19 очков. У проигравших точнее всех был разыгрывающий Дмитрий Хвостов (18).

Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет дома - 16 сентября россияне в Химках примут Болгарию. Чехи в этот же день на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

2-й раунд

Группа K

Чехия - Россия - 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20)

13 сентября. Пардубице. "Чез Арена".