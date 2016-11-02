Россия подаст заявку на проведение Кубка мира-2023 года среди мужских команд, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Именно название Кубок мира будут в дальнейшем носить все мировые первенства. В мероприятии, которое продолжалось два дня (1-2 ноября), приняли участие руководители Международной федерации баскетбола и представители национальных федераций 11 стран, которые заинтересованы в проведении у себя этого турнира. Это Австралия, Аргентина, Германия, Гонконг, Израиль, Польша, Россия, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.

Страны-претенденты должны будут отправить свои заявки в Международную федерацию в начале следующего года. Хозяева Кубка мира-2023 будут названы в конце 2017 года.