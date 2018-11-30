Россия обыграла Финляндию, уступая по ходу матча 13 очков

Сборная России обыграла Финляндию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 - 77:75 в овертайме. Россияне в основное время ни одной минуты не вели в счете, а максимальное преимущество соперника - 13 очков в четвертой четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков.

Сборная России вышла на 3-е место в группе К (14 очков), далее идут Финляндия и Болгария (по 13 очков). Лидируют Франция (17) и Чехия (16). Путевки на ЧМ получат три команды.

В следующем матче Россия примет Чехию. Игра состоится 3 декабря. В ферале команда сыграет с Финляндией и Болгарией.

Чемпионат мира-2019

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

2-й раунд

Группа K

Финляндия - Россия - 75:77 ОТ (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9)

Р: Кулагин (26), Воронцевич (15), Карасев (11), Фридзон (7), Губанов (6), Валиев (5), Хвостов (4), Ивлев (3), Бабурин (3).