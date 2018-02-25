Россия обыграла Боснию и Герцеговину

Сборная России переиграла Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 (70:53). Самым результативным игроком среди россиян стал Виталий Фридзон, набравший 16 очков.

Россияне одержали вторую победу в четырех играх в своей группе и занимает третью позицию в таблице. Боснийцы идут вторыми. В следующий раунд из группы выходят 3 команды.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

1-й раунд

Группа E

Россия – Босния и Герцеговина – 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15)