Россия обыграла Боснию и Герцеговину

Сборная России переиграла Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 (70:53). Самым результативным игроком среди россиян стал Виталий Фридзон, набравший 16 очков.
Россияне одержали вторую победу в четырех играх в своей группе и занимает третью позицию в таблице. Боснийцы идут вторыми. В следующий раунд из группы выходят 3 команды.
Чемпионат мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа
1-й раунд
Группа E
Россия – Босния и Герцеговина – 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15)
Электросталец
СЭ, исправьте, мы 2 в группе, у Вас в разделе Таблицы правильно. Джон, если ФИБА договорится с ЕВролигой, то шансы будут!
23:34 25 февраля
Джон....Сильвер
Электросталец - Спасибо, схему понял. Судя по всему шансов у нас во втором круге нет.
20:34 25 февраля
Электросталец
Три лучшие команды каждой группы выходят в следующий раунд, где группы сливаются попарно. В этом раунде каждая команда проводит игры дома и в гостях против каждой команды своей группы за исключением тех, с которыми уже были проведены игры по ходу первого этапа. Очки, набранные во встречах с этими командами во время первого раунда, сохраняются. Лучшие команды из каждой группы второго раунда получают право участвовать на чемпионате мира 2019.
19:52 25 февраля
Джон....Сильвер
Жаль упустили шанс выиграть во Франции. 3 команды выходят, это хорошо, а что там дальше - это ведь не конец отбора...И почему Чемпионат Мира в 2019 году? Разве не в этом должен быть? 4 года прошло с последнего...
19:42 25 февраля
diskmen
ЦСКА и тут рулит.С победй ребята.
19:35 25 февраля
Электросталец
спасибо, парни, вы доказали, что поражение в Боснии было случайным!
19:34 25 февраля