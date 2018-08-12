Мозгов недоволен календарем отбора к чемпионату мира

Центровой "Орландо" и сборной России Тимофей Мозгов остался недоволен тем фактом, что отборочные матчи чемпионата мира совпадают по срокам с предсезонной подготовкой к "регулярке" НБА.

- Мне очень не нравится решение сыграть два отборочных матча к чемпионату мира во время предсезонной подготовки, – написал в своем блоге на сайте Scorum.com Мозгов. – Наверное, не мне судить, но я думаю, что новый календарь – это черти что. Проводить матчи во время сезона, когда ты регулярно играешь и находишься в форме, – это нормально. Но когда ты только вернулся из отпуска и у тебя всего несколько дней, чтобы подготовиться...

Никто из нас не был готов на 100 процентов. Ни мы, ни французы, ни бельгийцы. Никто не тренировался ни месяца, никто не провел 4 или 5 товарищеских матчей. Максимум – один.