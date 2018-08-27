Мозгов не сыграет за сборную России в матчах квалификации ЧМ

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России в матчах второго этапа квалификации Кубка мира-2019 с командами Чехии (13 сентября, Пардубице) и Болгарии (16 сентября, Химки), информирует официальный сайт РФБ. Он сможет выступить за национальную команду не раньше финального этапа Кубка мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября следующего года в Китае.

"Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается. Как вы знаете, сезон Мозгову предстоит начинать в новом клубе, и слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки, – отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Таким образом, расширенный состав сборной на сентябрьские матчи сократился до 15 игроков. Это защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – "Локомотив"), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба - ЦСКА), Евгений Бабурин (свободный агент), Алексей Швед ("Химки"), форварды Семен Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба – "Химки"), Никита Балашов (свободный агент), Сергей Карасев ("Зенит"), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив"), Артем Клименко (УНИКС).