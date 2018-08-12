Мозгов не сыграет за сборную России против Чехии и Болгарии

Центровой "Орландо" и сборной России Тимофей Мозгов пропустит матчи национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира-2019. Соперниками россиян будут Чехия и Болгария, игры пройдут 13 и 16 сентября.

– Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре, – цитирует ТАСС Мозгова. – Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето – и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы.

Напомним, этим летом 32-летний баскетболист был обменян дважды, сначала он перешел из "Бруклина" в "Шарлотт", затем права на него перешли от "Хорнетс" к "Мэджик".