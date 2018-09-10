Михаил Кулагин и Петр Губанов не помогут сборной России в матчах с Чехией и Болгарией

Защитник сборной России Михаил Кулагин не примет участия в матчах квалификации Кубка мира-2019 с Чехией и Болгарией. Как информирует пресс-служба РФБ, это решение принято в связи с ухудшением состояния здоровья 24-летнего игрока ЦСКА.

Также не сможет помочь национальной команде страны форвард "Химок" Петр Губанов, получивший травму ноги в матче Кубка Кондрашина и Белова со сборной Израиля. По результатам МРТ у 31-летнего баскетболиста выявлено частичное повреждение приводящих мышц левого бедра.

Таким образом, список кандидатов на участие в играх с Чехией (13 сентября в Пардубице) и Болгарией (16 сентября в Химках) сократился до 12 человек:: защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – "Локомотив", Краснодар), Евгений Бабурин (свободный агент), Иван Ухов (ЦСКА), Алексей Швед ("Химки"), форварды Семен Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив"), Артем Клименко (УНИКС, Казань).

Вчера у сборной России был выходной после возвращения из Санкт-Петербурга, а с сегодняшнего дня команда возобновила тренировки, которые до 12 сентября будут проходить как в УТЦ "Новогорск", так и на площадке предстоящей игры с Болгарией – в баскетбольном центре "Химки". В среду команда отправится на матч в Чехию, а сразу после встречи, в ночь с четверга на пятницу, вернется домой и продолжит подготовку к игре с Болгарией.