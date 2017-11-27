Лучшие моменты матча Россия – Бельгия. Видео

Сборная России обыграла Бельгию (76:69) в матче отборочного турнира Кубка мира. Для подопечных Сергея Базаревича эта победа стала первой в турнире. Следующим соперником россиян станет команда Франции. Встреча состоится 22 февраля следующего года.
Твиттер ФИБА опубликовал нарезку лучших моментов игры с Бельгией.
.@russiabasket 🇷🇺 secure their 1st win in the #FIBAWC 2019 European Qualifiers to finish the November window on a positive 🎵! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/tGLuj7F5wR– FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) 27 ноября 2017 г.