Клименко не сыграет за Россию в двух матчах отбора Кубка мира

Центровой "Автодора" Артем Клименко не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины, информирует официальный сайт клуба. Встречи пройдут 23 февраля во Франции и 25-го в Перми. Ранее игрок вошел в список кандидатов в сборную России для участия в этих играх.

У Клименко, получившего травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Локомотивом", диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.

– На восстановление центровому "Автодора" потребуется 3–4 недели, – отмечается в сообщении. – К сожалению, Клименко вынужден пропустить ближайшую выездную встречу регулярного чемпионата в Красноярске против "Енисея", Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге и февральские игры сборной России во Франции и Перми.