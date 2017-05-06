Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке Кубка мира

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен примут участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка мира-2019, сообщает пресс-служба ФИБА. Мероприятие состоится 7 мая в китайском Гуанчжоу.

Отборочный турнир пройдет с ноября 2017 по февраль 2019 года. Финальная часть Кубка мира состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019-го. Также в жеребьевке примут участие игрок китайской сборной И Цзяньлянь и член Зала славы ФИБА австралиец Эндрю Грейз.