Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), форвард сборной России Сергей Карасев не сыграет в матче квалификации Кубка мира-2019 против Франции.



Встреча пройдет сегодня, 2 июля, начало - 19.00 по московскому времени.

По итогам рентгеновского обследования у 24-летнего Карасева был выявлен открытый перелом костей носа без смещения.



В заявке на матч против Франции Карасева заменит защитник Иван Ухов.

Полностью список из 12 игроков на матч с Францией выглядит следующим образом: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА, Москва), Иван Ухов (Парма), форварды Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"​), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко ("Автодор"), Тимофей Мозгов ("Бруклин Нетс", НБА).