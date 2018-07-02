Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), форвард сборной России Сергей Карасев не сыграет в матче квалификации Кубка мира-2019 против Франции.
Встреча пройдет сегодня, 2 июля, начало - 19.00 по московскому времени.
По итогам рентгеновского обследования у 24-летнего Карасева был выявлен открытый перелом костей носа без смещения.
В заявке на матч против Франции Карасева заменит защитник Иван Ухов.
Полностью список из 12 игроков на матч с Францией выглядит следующим образом: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА, Москва), Иван Ухов (Парма), форварды Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко ("Автодор"), Тимофей Мозгов ("Бруклин Нетс", НБА).
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/34359/karasev-ne-sygraet-s-franciej-iz-za-pereloma-nosa
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- Бруклин Нетс
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