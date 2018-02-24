Фридзон присоединился к сборной России в Перми

Сегодня, 24 февраля, сборная России прилетела в Пермь из Страсбурга в Пермь, где на следующий день проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). В середине дня к команде присоединился защитник ЦСКА Виталий Фридзон.

Полсностью список потенциальных участников предстоящего матча выглядит следующим образом:

защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все – "Локомотив"), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Иван Ухов ("ПАРМА"), Виталий Фридзон (ЦСКА);

форварды: Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – "Зенит"), Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Андрей Зубков ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив"), Владислав Трушкин (УНИКС).

Отмечается, что тренерский штаб во главе с Сергеем Базаревичем объявит заявку на игру позднее.

После трех туров Россия занимает третье место в группе E, одержав 1 победу. На первой строчке располагается Франция (3 победы), на втором – Босния и Герцеговина (2). Четвертую строчку в квартете занимает Бельгия (0). В следующий раунд из группы выходят 3 команды.

Матч Россия – Босния и Герцеговина состоится завтра, 25 февраля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.