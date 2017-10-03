ФИБА рада, что Казань входит в заявку России на проведение Кубка мира-2023

Казначей Международной федерации баскетбола (ФИБА) Инго Вайс заявил, что организация рада тому, что Казань включена в число российских городов, которые будут претендовать на проведение Кубка мира 2023 года.

Россия является одним из претендентов на проведение турнира. Хозяева Кубка мира будут объявлены 9 декабря текущего года на заседании центрального бюро ФИБА.

– Казань – отличный город, здесь проводится много спортивных мероприятий. Когда РФБ решила включить Казань в свою заявку, мы были этому очень рады, – приводит "Р-Спорт" слова Вайса. – В Казани нам все нравится, подготовка к соревнованиям проходит хорошо. Это сильный кандидат, и это шаг вперед для заявки России.

Баскетбольная арена в Казани пропитана духом спорта. Здесь, в "Баскет Холле", очень красиво, и им можно гордиться. Можно рассматривать Казань для проведения матчей предварительного раунда, которые пройдут на аренах с вместимостью 6-9 тысяч. Для финальных игр нам нужны арены с посещаемостью 15-18 тысяч. Решающие игры могли бы пройти в Москве и Санкт-Петербурге, но это решение примет Российская федерация баскетбола.

У вас отличный президент Андрей Кириленко, и он хочет провести большой турнир в России. Он думает не только о проведении Кубка мира, но и о других соревнованиях, как то юношеские чемпионаты, женский Кубок мира. Кириленко на правильном пути. Андрей сказал, что никогда не играл в крупном чемпионате в России, но хочет сделать все, чтобы другие российские баскетболисты осуществили эту мечту.