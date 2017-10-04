ФИБА перенесла ноябрьские и февральские отборочные игры Кубка мира-2019 с четверга на пятницу

ФИБА на своем официальном сайте сообщила о решении перенести ноябрьские и февральские матчи европейского отборочного турнира Кубка мира-2019 с четверга на пятницу. Ранее Евролига представила проект календаря, согласно которому планировалось проведение регулярных чемпионатов без пауз на матчи национальных команд, для которых было выделено четырехнедельное окно в июле. В Международной федерации баскетбола его назвали неприемлемым.

В итоге ФИБА выступила с предложением 16 клубам Евролиги и руководству турнира во время ноябрьских и февральских окон перенести все игры европейского отборочного турнира Кубка мира 2019 года с четверга на пятницу, а аналогичное количество клубных встреч - с четверга и пятницы на вторник. По итогам этого было принято решение о переносе отборочных матчей в ноябре и феврале на пятницу.

В ФИБА отмечают, что это решение позволит клубам Евролиги проводить матчи в эти дни в оптимальных составах, а сами игроки не будут лишены возможности играть за национальные команды. В настоящее время международная федерация сотрудничает с национальными организациями по утверждению логистических и организационных деталей.