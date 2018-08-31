Дмитрий Кулагин не прибыл в сборную вовремя. Базаревич винит в этом клуб

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России, на базе в Подмосковье начавшей подготовку к отборочным матчам Кубка мира-2019, рассказал, с каким настроем команда подойдет к играм с Чехией и Болгарией.



- Мы понимаем, что у нас почти нет права на ошибку. Мы с небольшой разницей проиграли ряд встреч на первом этапе, теперь нам надо побеждать и выходить на чемпионат мира, - подчеркнул Базаревич.



- Дмитрий Кулагин стал капитаном "Локомотива" - это поможет ему в сборной?



- Это "помогло" ему не приехать вовремя (улыбается). Его не отпустил клуб. Определенные договоренности были, но они не всегда выполняются.



- Соскучились по Алексею Шведу и Андрею Воронцевичу?

- Мы всех любим и по всем скучаем. Воронцевича здесь нет, поэтому продолжаем скучать. Ждем, пока он восстановится, травма достаточно серьезная. Посмотрим, когда он начнет играть за ЦСКА.

Сборная России сыграет первые матчи второго раунда европейского отбора в середине сентября - 13 числа на выезде с Чехией и 16 - против Болгарии на арене в Химках. (Антон БАБОШИН)