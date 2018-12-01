Дмитрий Кулагин: "Игра с финнами была из разряда "сделай или умри"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин после отборочного матча чемпионата мира-2019 против Финляндии (77:75 ОТ) отметил, что команд одержала важную победу. Игрок "Локомотива" в этой встрече набрал 26 очков, 7 подборов и 5 передач.

- Отличная игра, очень интересная и очень важная игра для нас. Игра из разряда "все или ничего", "сделай или умри", - приводит "РИА Новости" слова Кулагина. - Мы характер проявили сегодня, бились до конца – вот, что мне нравится. Мы заслужили эту победу, она позволит нам чувствовать себя уверенно. В последние пять минут основного времени играл я против всего мира? Я живу ради этих моментов, это то, что я люблю в баскетболе. Партнеры верили в меня, давали мне мяч, давали играть в свою игру.