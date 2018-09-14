07:17 | Баскетбол — Чемпионат мира

Дмитрий Кулагин: "Давали чехам легко забирать подбор"

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Защитник сборной РоссииДмитрий Кулагин после поражения от Чехии (78:80) в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 отметил, что россияне в ключевых моментах давали соперникам легко забирать подбор.

– Тяжело что-то говорить, – цитирует пресс-служба РФБ Кулагина. – Для нас это была трудная игра. В ключевых моментах мы давали соперникам легко забирать подбор. Особенно в последние две минуты, когда проиграли борьбу под своим щитом три раза подряд. Именно это могло изменить исход матча.

Дополнительная информация

https://russiabasket.ru/news/34687/sergej-bazarevich-v-odnoj-atake-ne-vzyali-tri-podbora-i-eto-povliyalo-na-isxod

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