Дмитрий Кулагин: "Давали чехам легко забирать подбор"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин после поражения от Чехии (78:80) в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 отметил, что россияне в ключевых моментах давали соперникам легко забирать подбор.
– Тяжело что-то говорить, – цитирует пресс-служба РФБ Кулагина. – Для нас это была трудная игра. В ключевых моментах мы давали соперникам легко забирать подбор. Особенно в последние две минуты, когда проиграли борьбу под своим щитом три раза подряд. Именно это могло изменить исход матча.
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https://russiabasket.ru/news/34687/sergej-bazarevich-v-odnoj-atake-ne-vzyali-tri-podbora-i-eto-povliyalo-na-isxod