Дмитрий Кулагин: "Боломбой - прекрасный человек, что очень важно"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин остался доволен дебютом Джоэла Боломбоя​ в составе национальной команды.

– Он – прекрасный человек, хороший парень, - цитирует пресс-служба РФБ Кулагина. - Это очень важно. И могу сказать ему еще раз: добро пожаловать в нашу большую семью! Мы все рады, что у него получилось. То, с какой концентрацией Джоэл провел тренировку накануне матча, по сути единственную, и с каким настроем вышел на игру – это очень приятно. Он нам очень сильно помог, и я надеюсь, что и дальше будет продолжаться все именно так.

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