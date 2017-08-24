Босния и Герцеговина - третий соперник России в отборе ЧМ-2019

Определился третий соперник сборной России по группе в квалификации чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Китае, информирует официальный сайт ФИБА. Им стала команда Боснии и Герцеговины. Ранее стало известно, что в группе с Россией также сыграют Франция и Бельгия.
Сегодня состоялась жеребьевка команд, пробившихся через предварительный раунд квалификации. Матчи европейского отборочного турнира пройдут с 23 ноября по 25 февраля. По три лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.
#FIBAWC 2019 Qualifiers field complete ✅ with the 8 teams coming from the Pre-Qualifiers drawn into the groups: https://t.co/87SisrWK58 pic.twitter.com/9oho7bsZoP– FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) 24 августа 2017 г.