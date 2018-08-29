Борис Соколовский: "Присутствие в команде Шведа – это как минимум +20 очков"

Бывший тренер сборной России Борис Соколовский доволен, что Алексей Швед в составе сборной. 13 сентября российская команда сыграет на выезде с Чехией, а 16 сентября в Химках – с Болгарией.

– Присутствие в команде Шведа – это как минимум +20 очков команды, – цитируют "Известия" Соколовского. – Соперники будут готовиться к тому, как удержать Лешу, а учитывая, что Швед владеет искусством не только прицельного броска, но и передачи, это поможет другим игрокам проявить себя. Отмечу, что он заметно прибавил в защите и больше не является слабым звеном при позиционных атаках соперника. Его игра приобретает взрослый характер.

Игры с Чехией и Болгарией точно не станут проходными. Болгары играют в неплохой командный баскетбол. У них есть ярко выраженный лидер – Александр Везенков. Остальные игроки довольно среднего уровня, поэтому у нашей сборной должно хватить запаса прочности, чтобы одержать победу. Но придется выложиться по полной. В игре с Чехией важно грамотно сыграть против Яна Веселы и Томаша Саторански ("Вашингтон"). Эти игроки определяют игру команды. Помню, как на Евробаскете-2015 они буквально издевались над некоторыми соперниками. Будет непросто, но у Сергея Базаревича есть время на серьезный скаутинг. Я верю, что в этом "окне" у сборной будет две победы.