Борис Соколовский: "Отсутствие Мозгова – это потеря для сборной России"

Бывший тренер сборной России Борис Соколовский считает, что команде будет тяжело без основного центрового Тимофея Мозгова​. В распоряжении Сергея Базаревича​ осталось два центровых – Артем Клименко и Владимир Ивлев.

– Отсутствие такого высококлассного центрового, как Тимофей, – это потеря для сборной, – цитируют "Известия" Соколовского. – Особенно в матче с Чехией, где на позиции пятого номера, скорее всего, выйдет Ян Веселы. Центровой "Фенербахче" – один из лучших "больших" в Европе, поэтому тренерскому штабу сборной придется поломать голову, чтобы нейтрализовать его. Думаю, основная ставка в противостоянии с Веселы будет делаться на Артема Клименко. Да, у него бывают взлеты и спады, но в целом он уверен в себе, прогрессирует в защите, это габаритный игрок, который не боится борьбы. Важно, чтобы партнеры поверили в него, больше задействовали его в атаке. Очень надежен Владимир Ивлев, который показывает добротный средний уровень и заряжает самоотдачей всю команду.