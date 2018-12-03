Боломбой заменит Карасева в сборной России на матч с Чехией

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Чехии, сообщает пресс-служба РФБ. Игра состоится 3 декабря в Химках.

Боломбой в сборной заменил защитника Сергея Карасева, который получил травму спины. Также с чехами не сыграет форвард "Невежиса" Никита Балашов, который стал "13-м лишним".

Джоэл Боломбой перешел в ЦСКА в августе, а в ноябре, согласно указу Президента РФ, игроку, родившемуся в Донецке, предоставили российское гражданство. До того, как прийти в столичный клуб, Боломбой провел два сезона в лиге развития НБА, играя там за "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Висконсин Херд".