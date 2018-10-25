Боломбой, Швед и Карасев вызваны в сборную России на матчи с Финляндией и Чехией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич огласил состав команды, которая будет готовиться к матчам против Финляндии (30 декабря) и Чехии (3 декабря) в рамках отборочного турниа чемпионата мира-2019. В заявку вошли 19 игроков:

защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив"), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба - ЦСКА), Алексей Швед ("Химки");

форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис"), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Петр Губанов, Андрей Зубков ("Химки", 31 год, 207 см), Станислав Ильницкий ("Локомотив");

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев ("Локомотив"), Артем Клименко (УНИКС).

Еще пять игроков внесены в резервный список: защитники Вячеслав Зайцев ("Химки"), Никита Михайловский ("Автодор"), форварды Владислав Трушкин ("Зенит"), Максим Шелекето (УНИКС), центровой Антон Пушков ("Зенит").