Андрей Воронцевич: "Вокруг Боломбоя много разговоров, а дел нет никаких"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поделился мнением по поводу привлечения в сборную России Джоэла Боломбоя накануне матча квалификации Кубка мира–2019 со сборной Финляндии. По его словам, нужно смотреть по игре.

- Боломбою для начала надо себя хоть как-то проявить. Надо смотреть по игре. Пока же много разговоров, а дел нет никаких, хотя парень способный, – цитирует Воронцевича ТАСС.

Ранее защитник сборной и "Химок" Алексей Швед сказал про натурализацию Боломбоя, что не знает, "что это за усиление сборной".

- Алексей высказал свое мнение. Я считаю тоже, что смотреть на иностранца как на манну небесную не стоит. Наш парень хуже иностранца? Уверяю, что нет, но раз было принято решение, то нам, игрокам сборной, его надо максимально поддерживать, - добавил Воронцевич.