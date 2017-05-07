Андрей Воронцевич: "Дух, который присущ русским, вселяет страх в соперников"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич отметил, что команде по силам любой соперник в отборе на Кубок мира-2019. Сегодня стало известно, что россияне в квалификации сыграют с Францией и Бельгией, а также еще одной сборной, которая пройдет через дополнительный отбор.

- Я никого не хочу обидеть, но нам по силам любой соперник, - приводит ТАСС слова Воронцевича. - Не возвышаю нашу сборную, просто говорю как есть. Когда мы показываем свой баскетбол, с активным нападением и агрессивной зашитой, то мы способны обыграть любого. И тот дух, который присущ русским баскетболистам, дух бойца, он вселяет страх в соперников. Если мы будем оставаться единым и сплоченным коллективом, то победим любого. Не только в квалификации.