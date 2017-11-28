Андрей Ватутин: "ФИБА и Евролиге нужно найти решение вопроса участия игроков в матчах сборных"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил сборную России с победой над Бельгией (77:69) в матче отборочного турнира чемпионата мира. Руководитель отметил, что чемпионату Евролиги нужно найти компромисс с ФИБА по вызову игроков в национальные команды во время клубного сезона.

– Поздравляю федерацию, Андрея Кириленко, тренерский штаб и всех игроков сборной с первой победой в отборочном цикле. Очень радует, что матч собрал полные трибуны в Нижнем Новгороде, поддержка зрителей помогла переломить ход встречи. Вопреки недоговоренностям Евролиги и ФИБА, в этот раз российским клубам удалось найти компромисс с РФБ по вызову игроков, но ситуация в целом остается нерешенной, поиск решения необходимо продолжить.

22 февраля ЦСКА играет в Москве с "Басконией", а на следующий день Франция на своей площадке встретится с Россией, причем в тот же день "Химки" дома примут "Панатинаикос". Для всех команд эти матчи будут очень важны, и ситуация еще более усложнится, поскольку только у нас в составе, помимо россиян, два француза. Планирую еще раз обсудить эту тему с Жорди Бертомеу, хотя и до этого мы старались донести до всех сторон, насколько важны решения именно для нашего клуба, обладающего самым большим количеством "сборников" в Европе.